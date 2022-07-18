Дана Уайт: «Хамзат Чимаев скоро будет драться»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что многие бойцы начали сталкиваться с проблемами с въездом в Соединенные Штаты Америки, в том числе Хамзат Чимаев (11-0).

«Мы работаем над его боем. У нас сейчас много проблем, — сказал Уайт после UFC on ABC 3. — Видели, что творится в боксе? Парни просто не могут въехать в страну. Не понимаю, что происходит, но сейчас у всех проблемы с визами. Мы пытаемся решить эти проблемы. Хамзат скоро будет драться».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.