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Сегодня, 17:35

Дана Уайт: «Хамзат Чимаев скоро будет драться»

Дана Уайт заявил о проблемах Чимаева с въездом в США
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что многие бойцы начали сталкиваться с проблемами с въездом в Соединенные Штаты Америки, в том числе Хамзат Чимаев (11-0).
«Мы работаем над его боем. У нас сейчас много проблем, — сказал Уайт после UFC on ABC 3. — Видели, что творится в боксе? Парни просто не могут въехать в страну. Не понимаю, что происходит, но сейчас у всех проблемы с визами. Мы пытаемся решить эти проблемы. Хамзат скоро будет драться».
Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Дана Уайт
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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