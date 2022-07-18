Биспинг: «Оливейра должен показать идеальное выступление, чтобы побить Махачева»

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) советует Чарльзу Оливейре (33-8) показать лучшее выступление в бою с Исламом Махачевым (22-1), потому что россиянин не допускает ошибок.

«Оливейре нужно быть осторожным, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Если он хочет остаться чемпионом, если он хочет добыть еще одну победу в свою копилку и вернуться домой с блестящим титулом чемпиона, ему нужно разработать идеальный геймплан — потому что Ислам Махачев не допускает ошибок. У этого парня 10 побед подряд. Когда Ислам выходит в клетку, все его действия просто идеальны».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.