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Тренер борца, сломавшего шею на турнире, рассказал о его состоянии

12:34

Тренер Каир Закиев рассказал о повреждениях своего подопечного Пайзутдина Алиева, который сломал шею на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге.

— Осложненный двусторонний сцепившийся вывих позвоночника, линейный перелом дужки другого позвоночника, — приводит слова Закиева телеканал «360». — Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают.

Положительная динамика есть. Он в сознании, он общается. Правда, говорить он не может, он под аппаратом, но он общается. Все осознает. Мать здесь. Мать мы настроили, чтобы она не плакала.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/sport/ne-mozhet-govorit-no-vse-osoznaet-trener-o-sostojanii-bojtsa-slomavshego-sheju-na-glazah-u-zritelej/

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