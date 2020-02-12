Тренер борца, сломавшего шею на турнире, рассказал о его состоянии

Тренер Каир Закиев рассказал о повреждениях своего подопечного Пайзутдина Алиева, который сломал шею на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге.

— Осложненный двусторонний сцепившийся вывих позвоночника, линейный перелом дужки другого позвоночника, — приводит слова Закиева телеканал «360». — Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают.

Положительная динамика есть. Он в сознании, он общается. Правда, говорить он не может, он под аппаратом, но он общается. Все осознает. Мать здесь. Мать мы настроили, чтобы она не плакала.