Тренер «Ахмата»: «Александр Емельяненко приехал не в запущенном состоянии»

Главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев в интервью «СЭ» рассказал, в каком состоянии на тренировки в Грозный приехал Александр Емельяненко.

— Видно было, что он немножко отошел от тренировочного процесса, — сказал Бичуев. — А так нельзя сказать, что он был в запущенном состоянии. В принципе, чтобы набрать форму, ему большого времени не надо. Тот промежуток времени, который остался, для его организма — нормальный срок, чтобы набрать хорошую форму. Как мы все знаем, он недавно провел бой с Кокляевым. На первой неделе он тренировался по своему усмотрению, в зависимости от состояния. Он вошел в тренировочный процесс.

По словам тренера, когда боец приехал на сбор, его вес составлял немного больше 120 килограммов. Обычный боевой вес Емельяненко — 115-120 килограммов.

Емельяненко приступил к тренировкам в первой половине февраля. На счету 38-летнего бойца 28 побед, 7 ничьих и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев)