Трамп провел встречу с руководителями спортивных лиг США. Дата возобновления соревнований не названа

Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с руководителями спортивных лиг. Он отметил, что надеется вновь увидеть болельщиков на мероприятиях к августу или сентябрю. Дата возобновлния соревнований не была названа.

— Только что говорил с комиссарами и руководителями, я бы сказал, практически всех спортивных лиг, — приводит слова Трампа MMA Junkie. — Это все отличные лидеры. Они хотят и должны вернуться. Их спорт не был предназначен для этого. Мы собираемся вернуться, хотим вернуться в ближайшее время — очень скоро.

Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арену. Когда будем готовы и как только сможем. Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свой спорт. Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать красивым, чистым, свежим, прекрасным воздухом.

В конце концов, люди смогут занимать эти места на аренах рядом друг с другом, как и мы, на протяжении всей моей жизни и всей вашей жизни.

В США более 300 тысяч заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель. Точное число инфицированных — 300 915. Количество летальных исходов в субботу возросло с 7 826 до 8 162. Число поправившихся увеличилось с 9 853 до 14 459.

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