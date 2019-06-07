Тони Фергюсон заявил, что не уважает Хабиба

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– В случае, если бой между вами и Хабибом состоится в будущем, каким он получится?

– Я должен этому парню пару панчей в живот. Я не трону его лицо, не стану его пачкать. Но я буду бить так сильно, что он описается.

– Вы уважаете Нурмагомедова?

– Уважал, пока он не начал толстеть и оправдывать то прозвище, которое я дал ему (тирамису. – Прим. "СЭ"). Так что, абсолютно нет. Я не уважаю его. Особенно за то, что он позволяет окружающим его людям говорить за него. Ты – дерьмо без своих парней, приятель.

– Чего ожидать от вас и Ковбоя в субботу вечером?

– Классического боя. Вы собираемся выйти туда – под выстрелы и фейерверки – и надеемся, что фанаты готовы. Ребята, убедитесь, что вы купили трансляцию, и смотрите за моей победой в моем Инстаграме.​ (Виктория Булахова)

Полностью интервью Фергюсона