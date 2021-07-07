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Менеджер Петра Яна назвал возможную дату реванша со Стерлингом

23:10
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Саят Абдрахманов, менеджер Петра Яна, рассказал подробности переговоров о проведении второго титульного боя с американцем Алджамейном Стерлингом.

«30 октября в Абу-Даби пройдет турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой. Все сейчас зависит от Стерлинга, — подчеркнул Абдрахманов. — Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике. Когда врачи дадут ему зеленый свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом».

Президент UFC Дана Уайт заявил о том, что реванш может состоятся в октябре, и бой находится в разработке. Первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте и закончилась дисквалификацией. Петр Ян, выигрывая по ходу встречи, нанес неумышленный удар коленом в голову, когда соперник касался настила тремя точками. В этой позиции такие удары запрещены — Ян получил дисквалификацию и лишился титула чемпиона организации, который завоевал годом ранее.

(Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»)

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