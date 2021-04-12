Тони Фергюсон: «Подумываю о боксе, потому что мне едва хватает того, что зарабатываю в ММА»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал, как целый год не мог добиться от промоушена оплаты медицинской страховки за полученный ущерб в бою с Джастином Гэтжи.

« Сейчас я уже все больше и больше подумываю о боксе, потому что там есть шанс заработать что-то реальное. То, что я зарабатываю здесь [в ММА] — мне едва хватает. Вот на днях я еле-еле добился от UFC спустя год, чтобы они оплатили мне лечение и операцию за бой с Гэтжи. Мы тогда стали теми, кто первые вернули спорт людям в самый бум пандемии

Я помню, как после боя лежу в больнице, мои кости переломаны, везде хлещет кровь, рядом сидит моя жена и ревет, не умолкая. И мы даже б*** не знаем, оплатят ли нам операцию, сделают ли ее вообще или нет. Я оплатил ее за свой счет, а потом год отсылал чеки в UFC, чтобы они оплатили мне страховку (UFC всегда оплачивает бойцам лечение от ущерба в боях — прим.). Я отправлял и отправлял чеки, но мне отсылали их назад б***.

Целый год потребовался, чтобы что-то решить. В итоге я набрал на самый верх, и вопрос решился. Человек сверху дал команду и мне вот только на днях вернули то, что я тогда потратил на лечение. Я впервые здесь работал как менеджер, вел переговоры, договаривался, добивался… Хорошо, что достучался до UFC», — сказал Фергюсон в интервью Submission Radio.