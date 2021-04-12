Тони Фергюсон: «Чтобы выйти из отставки, Хабибу придется сесть на запрещенные препараты. Шучу»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон по-прежнему рассчитывает провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

« Мы так или иначе должны встретиться. Не знаю, может, сыграем в шахматы или шашки, или карты, или я б*** не знаю, что. Но бой по правилам ММА выглядит наилучшей идеей, тем более, бой со мной — единственный, который он хотел сам.

Сейчас, чтобы выйти из отставки, ему придется сесть на запрещенные препараты… Шучу. Он не похож на того, кто принимает эти штуки. Он хороший боец, сейчас он стал тренером. Я тоже тренер. Я первым начал тренировать. Не скажу, что он повторяет за мной, но… Сначала тренирую я, потом он, теперь Камару Усман. Я в этом плане стал здесь лидером. Я хороший тренер», — сказал Фергюсон в интервью Submission Radio.