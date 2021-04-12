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Хабиб и его менеджер вмешались в конфликт Макгрегора и Порье в Twitter

11:39
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз отреагировали на спор, возникший между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Накануне Порье обвинил Макгрегора во лжи, утверждая, что ирландец так и не перевел обещанные 500 тысяч долларов в его фонд помощи нуждающимся — The Good Fight Foundation.

Российский спортсмен Нурмагомедов отреагировал на рассказ Порье, выложив ниже следующий юмористический ролик:

«Я вам слово свое дал? Забираю обратно», — говорит один из героев видео своим собеседникам.

Менеджер Хабиба, в свою очередь, потребовал от ирландца выполнить обещание.

«Заплати человеку, как и обещал! Эти деньги пойдут нуждающимся людям. Когда Хабиб пообещал, он сдержал свое слово и перевел деньги. Если ты не сделаешь пожертвование в благотворительный фонд Дастина, то значит ты не мужчина», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

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