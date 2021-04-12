Хабиб и его менеджер вмешались в конфликт Макгрегора и Порье в Twitter
Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз отреагировали на спор, возникший между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Накануне Порье обвинил Макгрегора во лжи, утверждая, что ирландец так и не перевел обещанные 500 тысяч долларов в его фонд помощи нуждающимся — The Good Fight Foundation.
Российский спортсмен Нурмагомедов отреагировал на рассказ Порье, выложив ниже следующий юмористический ролик:
«Я вам слово свое дал? Забираю обратно», — говорит один из героев видео своим собеседникам.
Менеджер Хабиба, в свою очередь, потребовал от ирландца выполнить обещание.
«Заплати человеку, как и обещал! Эти деньги пойдут нуждающимся людям. Когда Хабиб пообещал, он сдержал свое слово и перевел деньги. Если ты не сделаешь пожертвование в благотворительный фонд Дастина, то значит ты не мужчина», — написал Абдель-Азиз в Twitter.
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