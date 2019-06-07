Тони Фергюсон: "Надо очистить наш спорт от того, что несет Конор"

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Что вы думаете о заявлениях Конора про жену Хабиба? Вам кажется, это нормально или перебор?

– Это абсолютно ненормально! Мы должны очищать наш спорт от такого. Конор повел себя, как подонок, кем он и был на протяжении всей карьеры. Кроме момента, когда я впервые его встретил. Когда он впервые был в офисе у моего бывшего менеджера, я ему сказал: "Cмотри, если ты останешься в 145 фунтах, у тебя не будет проблем". Но с тех пор, как он перешел в 155 у нас появились проблемы. Он не хочет называть моего имени, и это прекрасно. Он имеет ко мне претензии, я – к нему. В октагоне мы их решим.

– С кем бы вы больше хотели встретиться: с Конором или с Хабибом, если в субботу вы победите Ковбоя?

– Первое, что я сделаю после победы над Ковбоем, – съем пиццы. Я обожаю любую пиццу, она просто шикарна. Это одно из лучших изобретений на этой планете. И я возьму под нее пивка. Это потому что я многим жертвовал во время тренировочного лагеря. Я себе во всем отказывал, а после боя будет еще жареная курочка с рисом! (Виктория Булахова)

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