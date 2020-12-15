Тони Фергюсон: «Мне помогло выбраться из армбара воспоминание о сыне»

Бывший временный чемпион в легком весе UFC Тони Фергюсон рассказал, как выжил в рычаге локтя в поединке с Чарльзом Оливейрой.

«Моя рука в порядке. Воспоминание о способности моего сына Арманда-Энтони выгибать локоть в обе стороны, а также моя собственная ментальная стойкость и умение терпеть боль помогли мне выбраться», — написал боец в Instagram.

В конце первого раунда 36-летний Фергюсон попался на армбар, во время которого его рука неестественно выгнулась и, как показалось, сломалась. По итогам трех раундов он проиграл 31-летнему Оливейре единогласным решением.

(Никита Горшенин)