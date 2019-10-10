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Тони Фергюсон — менеджеру Нурмагомедова: «Я уничтожу твоего Хабибера»

17:29

Американский боец MMA Тони Фергюсон жестко ответил менеджеру Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Ранее Абдель-Азиз призвал Фергюсона выйти на бой с Хабибом или завершить карьеру.

«Еще один неудачник пытается привлечь внимание. Ты набивалса ко мне в друзья, пока я не поставил тебя на место. Ты не мой агент, не стой у меня на пути. Я уничтожу твоего Хабибера, так что берегись», — написал Фергюсон в Twitter.

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