Американский боец MMA Тони Фергюсон жестко ответил менеджеру Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Ранее Абдель-Азиз призвал Фергюсона выйти на бой с Хабибом или завершить карьеру.

«Еще один неудачник пытается привлечь внимание. Ты набивалса ко мне в друзья, пока я не поставил тебя на место. Ты не мой агент, не стой у меня на пути. Я уничтожу твоего Хабибера, так что берегись», — написал Фергюсон в Twitter.