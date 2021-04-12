Тони Фергюсон: «К Оливейре я поработал всего 5 часов над БЖЖ за весь лагерь»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о причинах поражения в бою с Чарльзом Оливейрой.

« К этому бою [против Оливейры] я работал над джиу-джитсу всего 5 часов. За весь лагерь. Из-за проблем с пандемией ко мне не смогли приехать ребята, хорошие черные пояса. В предбоевую неделю я должен был состыковаться с другой группой джитсеров, но тоже не получилось. Я все три раунда в этом бою ждал шанса для Д’Арс. Все три раунда. У меня до сих пор на телефоне хранится скриншот, как я пытаюсь провести ему Д’Арс.

Но я не смог полностью просунуть руки и сделать захват, как с Барбозой. Потому что я не был уверен в себе из-за проблем с рукой, потому что мне не хватило часов работы над Д’Арс в лагере. Если ты хочешь надеяться на какой-то прием, тебе нужны часы и часы повторений его в лагере. Мне этого не хватило.

После боя он [Оливейра] начал говорить всю эту тему про «Спасибо за бой», но я просто ответил: «Еще увидимся». Сейчас все пытаются сказать ему, что он доминировал надо мной, но это потому что люди не разбираются в БЖЖ. Да, он прошел мой гард и что? Беспокоюсь ли я, что он залез мне в маунт? **** [блин], нет. Посмотрите последний бой Кевина Холланда — он выходит из плотного удушения, потому что процент спасений от приемов у сетки — где-то 90%. У сетки гораздо легче вылазить из захватов, чем на открытом пространстве. А вот с армбаром ситуация везде 50/50. Это чистая математика, ты здесь должен считать», — сказал Фергюсон в интервью Submission Radio.