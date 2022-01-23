Франсис Нганну: «Сирил — хороший парень. Его просто использовали в раскрутке боя»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился деталями послематчевого разговора с Сирилом Ганом.

«Обменялись ли с Фернандом словами? (бывшим тренером — прим. «СЭ»). Нет. Поговорили только с Сирилом. Сказал ему, что я тоже был в его роли. У него есть навыки, он хороший парень. Просто попал под перекрестный огонь во всей этой истории. Его использовали. Но он хороший парень, у меня к нему ничего личного. Все эти истории [Лопеса] до боя, что я неблагодарный и так далее...

Все, кто меня знает — знают, что я благодарный, благодарный за каждую возможность, которая возникала на моем пути. Просто жизнь так устроена, что тебе иногда нужно двигаться. Я люблю мою страну Камерун, но жизнь заставила меня уехать из нее. А потом уехать из Франции в США. И некоторые люди использовали эти факты к своей пользе. Нервничал ли я перед боем из-за всех этих историй? Нет, я знал, что выиграю», — сказал Нганну на послематчевой пресс-конференции.

Нганну победил Гана единогласным решением на UFC 270 и защитил титул в тяжелом весе.