Источник: Бывший чемпион UFC Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде

Бывшего обладателя чемпионского пояса UFC Тони Фергюсона задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, утверждает TMZ.

По информации источника, 39-летний боец находился за рулем пикапа, который врезался в припаркованные машины в Голливуде. Спортсмен отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, но утверждается, что от него сильно пахло спиртным.

В своем последнем бою Фергюсон проиграл Нейту Диазу в сентябре прошлого года. Американец проиграл в пяти последних поединках.