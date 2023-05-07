Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

7 мая, 23:46

Источник: Бывший чемпион UFC Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшего обладателя чемпионского пояса UFC Тони Фергюсона задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, утверждает TMZ.

По информации источника, 39-летний боец находился за рулем пикапа, который врезался в припаркованные машины в Голливуде. Спортсмен отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, но утверждается, что от него сильно пахло спиртным.

В своем последнем бою Фергюсон проиграл Нейту Диазу в сентябре прошлого года. Американец проиграл в пяти последних поединках.

Тони Фергюсон
UFC
ММА
0
Читайте также
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калажоков нокаутировал Мельникова в титульном бою на Top Dog 20

Погодин решением судей победил Палача на TOP DOG 20
Новости
RSS RSS
Все новости