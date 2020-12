Поединок между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за чемпионский пояс в полулегком весе пройдет 6 марта 2021 года, сообщает ESPN.

Бой состоится во время турнира UFC 259, на данный момент неизвестно, где он пройдет.

В ноябре этого года Нуньес отказалась от поединка против Андерсон по неизвестным причинам.

32-летняя Нуньес удерживает чемпионские титулы в легчайшем и полулегком дивизионах UFC. На ее счету 20 побед при 4 поражениях. Аманда идет на серию из 11 побед подряд. В последнем бою она единогласным решением одолела Фелисию Спенсер.

30-летняя Андерсон одержала за свою карьеру 11 побед и 4 раза уступила.

The featherweight title fight between Amanda Nunes and Megan Anderson has been rebooked for March 6, UFC officials told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/uhNHbZifHd