Тимур Золотой: «Шлеменко и Эномото порадовали публику зрелищем»

Чемпион кулачной лиги Hardcore FC Тимур Мусаев по прозвищу Золотой поделился впечатлениями от поединка Александра Шлеменко против швейцарца Ясуби Эномото.

«Эномото и Шлеменко выдали отличный бой! — сказал Мусаев в комментарии для «СЭ». — К сожалению, не смог его посмотреть внимательно, так как во время трансляции приходилось постоянно отвлекаться. Но из тех моментов, что видел — была рубка кость в кость. Также мне показалось, что бой получился конкурентным, хотя видел, что в интернете подавляющее количество комментариев о том, что решение судей было в корне неверным. Опять же — из того, что видел, мне так не показалось. Не показалось, что бой был в одни ворота. Но я обязательно его сегодня пересмотрю, чтобы составить свою картину. В любом случае поздравляю обоих бойцов с эффектным выступлением. Порадовали публику зрелищем, а это главное!»

Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам кикбоксинга, который состоялся 21 апреля на турнире РЕН ТВ в Москве.