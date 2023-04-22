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Калмыков — о бое Шлеменко с Эномото: «Честно признаюсь, не знаю, кто выиграл»

Калмыков затруднился назвать победителя боя Шлеменко с Эномото
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион кулачной лиги Hardcore FC Мухамед Калмыков отреагировал на победу экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко в бою со швейцарцем Ясуби Эномото.

«По бою Шлеменко и Эномото слышал, что оба считают, что забрали все три раунда, — - сказал Калмыков в комментарии для «СЭ». — Думаю, что оба лукавят немного. Явно не было такой доминации ни с одной из сторон. Поединок получился вполне равным. Не совсем согласен с комментариями фанатов, которые почти единогласно отдают бой Эномото. Это просто иллюзия его большей активности. Шлеменко при этом был помощнее и попадал поувесистее. Честно признаюсь, что не готов сейчас сказать, кто выиграл. Когда объявляли решение, то действительно было ощущение, что могут отдать победу любому. Мне нужно пересмотреть поединок внимательно и четко посчитать раунды. Но я почти уверен, что там явно не было 3-0 в пользу кого-то из них».

21 апреля в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Эномото в поединке по правилам кикбоксинга.

Александр Шлеменко
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