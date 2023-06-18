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Тим Цзю: «Укус собаки сделал меня одержимым. Теперь я питбуль»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) прокомментировал свою победу над мексиканцем Карлосом Окампо (34-2).

«Я сделал заявление, — сказал Цзю на пресс-конференции после боя. — Эррол [Спенс] победил его [Окампо] за две минуты, а я сделал это за меньшее время. Я не думал, что смогу победить его так быстро. Он крепкий парень. Укус собаки сделал меня одержимым. Теперь я питбуль!

Америка — это земля, которую я хочу завоевать. Я отправляюсь туда. У меня есть временный пояс, но я хочу получить все четыре. Дело не только в поясах, я хочу, чтобы имя Джермелла Чарло было в моем послужном списке".

Цзю нокаутировал Окампо в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Бокс
Тим Цзю
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