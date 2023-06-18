Бой на UFC on ESPN 47 признан несостоявшимся из-за ошибки судьи

В рамках предварительного карда UFC on ESPN 47 схватка американца Даниэля Аргуэты с соотечественником Ронни Лоуренсом была признана несостоявшейся.

Поединок остался без решения из-за преждевременной остановки рефери. Судья Кит Питерсон решил, что Лоуренс «отключился» после удушающего приема, и остановил бой, но после просмотра видеоповтора признал свою ошибку. Боец был в сознании и не постучал в знак сдачи.

В результате, Атлетическая комиссия Невады признала бой несостоявшимся.