В ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе (США) в главном бою UFC Fight Night 203 подерутся россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Тиаго Сантос. Вечер единоборств пройдет на арене «UFC Apex». Поединок начнется не ранее 03.00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию боя Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, канале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Анкалаева в ММА 16 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 30 октября 2021 года россиянин единогласным решением победил швейцара Волкана Оздемира на турнире UFC 267.

На счету 38-летнего Сантоса — 22 победы и 9 поражений в ММА. 2 октября 2021-го бразилец единогласным решением победил соотечественника Джони Уокера на UFC Fight Night 193.

По результатам взвешивания перед боем на UFC Fight Night 203 Сантос оказался тяжелее Анкалаева.