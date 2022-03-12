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Сегодня, 22:04

Гукасян назвал главные задачи перед поединком с Пулеметчиком

Анна Горшкова
Корреспондент

Боец Эдгар Гукасян провел тренировку перед поединком с Зелемханом Пулеметчиком Дукаевым на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не зацикливаюсь на том, кто фаворит в этом поединке. Я Зелемхана представляю, как хорошего опытного бойца. Он парень с характером. Не в коем случае не собираюсь недооценивать. Но собираюсь уверенно делать свое дело. Мы оба горячие. Дай бог будет красивы и яркий бой», — приводит слова бойца РЕН ТВ.

Напомним, что очередная часть «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия» стартует 18 марта. Зрителей ждет несколько поединков, одним из которых будет схватка Гукасяна с Пулеметчиком. Их ожидает четыре раунда по 3 минуты. Победитель получит Титул РЕН ТВ.

Также в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ожидается противостояние Тимура Мусаева, которого называют Золотым, и Фарида Ядуллаева по прозвищу Фара.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/950192-gukasian-nazval-svoi-glavnye-zadachi-pered-poedinkom-s-pulemetchikom
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