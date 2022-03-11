Сантос оказался тяжелее Анкалаева: результаты взвешивания UFC Fight Night 203

Перед турниром UFC Fight Night 203, который пройдет в ночь на 13 марта в Лас-Вегасе (США), прошла процедура взвешивания бойцов. По ее итогам российский боец Магомед Анкалаев оказался легче своего соперника из Бразилии Тиаго Сантоса.

Бой Анкалаев — Сантос пройдет на арене «UFC Apex» в ночь с 12 на 13 марта и начнется не ранее 03.00 (мск).

Результаты взвешивания бойцов UFC Fight Night 203:

Основной кард

Тиаго Сантос (93,21 кг) — Магомед Анкалаев (92,98 кг)

Марлон Мораес (61,68 кг) — Сонг Ядонг (61,46 кг)

Содик Юсуфф (65,99 кг) — Алекс Касерес (65,77 кг)

Халил Раунтри (92,98 кг) — Карл Робертсон (92,07 кг)

Дрю Добер (70,30 кг) — Рик Гленн (70,76 кг)

Алекс Перейра — Бруно Силва (84,14 кг)

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер (76,65 кг) — Эй Джей Флетчер (77,11 кг)

Джей Олдрич (56,92 кг) — Джиллиан Робертсон (56,92 кг)

Тревин Джонс (61,23 кг) — Джавид Башарат (61,68 кг)

Дэймон Джексон (65,99 кг) — Камуэло Керк (65,77 кг)

Сабина Мазо (56,92 кг) — Миранда Маверик (56,92 кг)

Дальча Лунгиамбула (84,36 кг) — Коди Брандэйдж

Крис Моутиньо (61,23 кг) — Гуидо Каннетти (61,68 кг)

Тафон Нчукви (93,21 кг) — Азамат Мурзаканов (93,21 кг)

Смотреть видеотрансляцию боя Сантос — Анкалаев можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.