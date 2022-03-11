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11 марта, 22:31

Сантос оказался тяжелее Анкалаева: результаты взвешивания UFC Fight Night 203

Анкалаев оказался легче Сантоса на взвешивании UFC Fight Night 203
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Перед турниром UFC Fight Night 203, который пройдет в ночь на 13 марта в Лас-Вегасе (США), прошла процедура взвешивания бойцов. По ее итогам российский боец Магомед Анкалаев оказался легче своего соперника из Бразилии Тиаго Сантоса.

Бой Анкалаев — Сантос пройдет на арене «UFC Apex» в ночь с 12 на 13 марта и начнется не ранее 03.00 (мск).

Результаты взвешивания бойцов UFC Fight Night 203:

Основной кард

Тиаго Сантос (93,21 кг) — Магомед Анкалаев (92,98 кг)

Марлон Мораес (61,68 кг) — Сонг Ядонг (61,46 кг)

Содик Юсуфф (65,99 кг) — Алекс Касерес (65,77 кг)

Халил Раунтри (92,98 кг) — Карл Робертсон (92,07 кг)

Дрю Добер (70,30 кг) — Рик Гленн (70,76 кг)

Алекс Перейра — Бруно Силва (84,14 кг)

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер (76,65 кг) — Эй Джей Флетчер (77,11 кг)

Джей Олдрич (56,92 кг) — Джиллиан Робертсон (56,92 кг)

Тревин Джонс (61,23 кг) — Джавид Башарат (61,68 кг)

Дэймон Джексон (65,99 кг) — Камуэло Керк (65,77 кг)

Сабина Мазо (56,92 кг) — Миранда Маверик (56,92 кг)

Дальча Лунгиамбула (84,36 кг) — Коди Брандэйдж

Крис Моутиньо (61,23 кг) — Гуидо Каннетти (61,68 кг)

Тафон Нчукви (93,21 кг) — Азамат Мурзаканов (93,21 кг)

Смотреть видеотрансляцию боя Сантос — Анкалаев можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.

Магомед Анкалаев
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