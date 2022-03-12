«Нокаутирую тебя в боксе или ММА». Джейк Пол вызвал Макгрегор на бой

Известный американский блогер Джейк Пол в очередной раз вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Нокаутирую тебя в боксе или ММА. Правая рука бога», — написал Пол в Twitter.

Пол неоднократно бросал вызов Макгрегору провести бой по правилам бокса. Ирландский боец эти вызовы игнорировал. 18 декабря 2021 года Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, отправив его в глубокий нокаут в шестом раунде.

Последний бой Макгрегор провел 10 июля, проиграв американцу Дастином Порье. Последний одержал победу в первом раунде, так как ирландец сломал ногу.