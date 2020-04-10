The New York Times: UFC 249 отменил губернатор Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом стал инициатором отмены турнира UFC 249, сообщает The New York Times.

По информации источника, Ньюсом позвонил руководству компании Disney, которая владеет телеканалом ESPN, занимающимся трансляциями UFC, и потребовал отменить турнир, который руководитель UFC Дана Уайт планировал провести в казино в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Изначально главным поединком турнира UFC 249 должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.

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