Тейт победила Рено в со-главном бою на UFC Vegas 31

В со-главном событии турнира UFC Vegas 31 экс-чемпионка организации в легчайшем весе американка Миша Тейт победила соотечественницу Марион Рено. Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде, когда Тейт начала забивать соперницу в партере.

Отметим, что для Тейт этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.

34-летняя спортсменка в ММА провела 26 боев, в которых одержала 19 побед и потерпела 7 поражений.

44-летняя Рено провела 18 боев (9 побед, 8 поражения, 1 ничья).