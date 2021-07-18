В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Vegas 31, главным поединком которого станет бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Тьяго Мойзесом.

Поединок Махачева и Мойзесом должен начаться не раньше 7:00 мск. На турнире уже завершился предварительный кард.

Все поединки UFC Vegas 31 можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах. Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.