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Гловер Тейшейра: «Я слишком жесткий, себе же во вред, больше не могу драться»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бразилец Гловер Тейшейра прокомментировал поражение в бою за пояс в полутяжелом весе против американца Джамала Хилла на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Его жесткость, его скорость удивили меня. Я делал все правильно, я сказал только что Поэтану, что хорошо чувствовал себя в бою. Я слишком жесткий себе же во вред, я больше не могу драться, я буду фокусироваться на помощи Поэтану, ему предстоит защищать титул. Для меня честь закончить карьеру в одном карде с Шогуном. Мне бы хотелось, чтобы мы были в эре Ройса Грейси, когда не было раундов, и можно было драться бесконечно. Но мы не в этой эре, и я больше не могу драться. Хочу сказать зрителям — эй, ребята, я видел, как вы бросали попкорн и напитки в нового чемпиона [Хилла], я хочу, чтобы вы уважали его, он чемпион», — сказал Тейшейра.

После этого поединка 43-летний Тейшейра объявил о завершении карьеры. На счету бразильца 33 победы и 9 поражений.

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