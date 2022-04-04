Теофимо Лопес: «Многие переоценивают Бивола. Канело его перебоксирует»

Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) не сможет одолеть абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Многие переоценивают Бивола, — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — У него интересные двоечки, но он не предложит Канело ничего нового. Канело перебоксирует Бивола. Я видел россиянина в деле. Парень он жесткий и духовитый. Канело именно такие и нужны. Он их любит разбирать по частям. Так он, например, сделал с Каллумом Смитом. Каллум боксировал до тех пор, пока Канело ему это позволял. Стили делают бои».

Тем не менее Лопес считает, что шансы на победу у Бивола все же есть. «На самом деле меня бы не удивила победа Бивола, потому что он немного неудобный, знает какие-то хитрости. Боксировать с неудобными очень тяжело. Вспомните, как Флойду было непросто драться с Маркосом Майданой».

Также Лопес прокомментировал возможный третий бой между Канело и Геннадием Головкиным (41-1). «Шансы Геннадия? Посмотрим, в какой он форме. Лично мне показалось, что он здорово сдал».

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада (США).