Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:05

Теофимо Лопес: «Многие переоценивают Бивола. Канело его перебоксирует»

Теофимо Лопес считает, что многие переоценивают Дмитрия Бивола
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) не сможет одолеть абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Многие переоценивают Бивола, — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — У него интересные двоечки, но он не предложит Канело ничего нового. Канело перебоксирует Бивола. Я видел россиянина в деле. Парень он жесткий и духовитый. Канело именно такие и нужны. Он их любит разбирать по частям. Так он, например, сделал с Каллумом Смитом. Каллум боксировал до тех пор, пока Канело ему это позволял. Стили делают бои».

Тем не менее Лопес считает, что шансы на победу у Бивола все же есть. «На самом деле меня бы не удивила победа Бивола, потому что он немного неудобный, знает какие-то хитрости. Боксировать с неудобными очень тяжело. Вспомните, как Флойду было непросто драться с Маркосом Майданой».

Также Лопес прокомментировал возможный третий бой между Канело и Геннадием Головкиным (41-1). «Шансы Геннадия? Посмотрим, в какой он форме. Лично мне показалось, что он здорово сдал».

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада (США).

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Сергей Степашин: «Я за расширение футбольной географии в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кай Кара-Франс рассказал о встрече с хулиганом, который побил его в детстве
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости