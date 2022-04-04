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Сегодня, 16:23

Александр Емельяненко: «Стерлинг и Харитонов окончили одно театральное училище»

Александр Емельяненко дал прогноз на бой между Стерлингом и Яном
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) дал прогноз на предстоящий бой между Алджамейном Стерлингом (20-3) и Петром Яном (16-2) за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Очень интересен второй бой между Яном и Стерлингом, — приводит matchtv.ru слова Емельяненко. — Петр много лет показывает качественные бои, отменную подготовку и по праву является чемпионом UFC.

Справедливости ради Стерлингу первый титульный бой с Петром дали не за красивые глаза — не стоит его сильно недооценивать. Хотя я считаю, что Стерлинг и Харитонов окончили одно театральное училище.

Первый поединок показал, что Петр на две головы превосходит Стерлинга. Уверен, что второй бой пройдет по такому же сценарию, потому что притворяющийся и симулирующий боец никогда не выиграет в честном бою у такого духовитого бойца, как Петр Ян".

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

Алджамейн Стерлинг
Александр Емельяненко
Петр Ян
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