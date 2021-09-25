Дацик в первом раунде победил Рендайна на Top Dog

Боец MMA Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рендайна на турнире Top Dog. Бой заквершился в первом раунде после того, как команда английского бойца выбросила белое полотенце.

Супертяжеловесы дрались по правилам голых кулаков, но при этом на них были надеты боксерские перчатки.

Напомним, в смешанных единоборствах у 41-летнего Дацика 6 побед и 8 поражений.