Дацик в первом раунде победил Рендайна на Top Dog
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Боец MMA Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рендайна на турнире Top Dog. Бой заквершился в первом раунде после того, как команда английского бойца выбросила белое полотенце.
Супертяжеловесы дрались по правилам голых кулаков, но при этом на них были надеты боксерские перчатки.
Напомним, в смешанных единоборствах у 41-летнего Дацика 6 побед и 8 поражений.
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