Дацик — Рендайн: видеообзор боя Top Dog
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Российский боец Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рендайна на турнире Top Dog. Россиянин в первом раунде нокаутировал соперника.
Дацик отправил Рендайна в нокдаун, боец готов был продолжать поединок, но команда англичанина выбросила белое полотенце.
Супертяжеловесы дрались по правилам голых кулаков, но при этом на них были надеты боксерские перчатки.
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