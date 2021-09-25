Российский боец Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рендайна на турнире Top Dog. Россиянин в первом раунде нокаутировал соперника.

Дацик отправил Рендайна в нокдаун, боец готов был продолжать поединок, но команда англичанина выбросила белое полотенце.

Супертяжеловесы дрались по правилам голых кулаков, но при этом на них были надеты боксерские перчатки.