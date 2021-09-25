Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дацик — Рендайн: видеообзор боя Top Dog

00:43
Теги:

Российский боец Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рендайна на турнире Top Dog. Россиянин в первом раунде нокаутировал соперника.

Дацик отправил Рендайна в нокдаун, боец готов был продолжать поединок, но команда англичанина выбросила белое полотенце.

Супертяжеловесы дрались по правилам голых кулаков, но при этом на них были надеты боксерские перчатки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Как похудеть без вреда для здоровья. Инструкция от эксперта
Игрок сборной России продолжит карьеру во втором дивизионе Франции
Зубов высказался о поражении рижского «Динамо» в матче с «Северсталью»
Бразилия и Казахстан вышли в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд