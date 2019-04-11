Тайсумов принял шестимесячное отстранение за допинг

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию USADA за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Проба Тайсумова, взятая на турнире UFC в Москве 15 сентября 2018 года дала положительный результат на метаболиты станозолола.

Тайсумов в Москве победил Дезмонда Грина единогласным решением судей. Будет ли отменен результат боя, не уточняется.

Отстранение Тайсумова отсчитывается с 8 октября 2018 года, и, таким образом, срок дисквалификации уже истек, и Тайсумов может вернуться на ринг.

По данным USADA, Тайсумов сотрудничал со следствием и рассказал о пищевых добавках, которые он принимал. Было выявлено, что все добавки содержали станозолол, и USADA решило, что препарат были загрязнены. Это стало одним из факторов сокращения дисквалификации.