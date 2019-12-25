Тайрон Вудли: «Масвидал уничтожит Макгрегора»

Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли высказал свое мнение о возможном бое между Хорхе Масвидалем и Конором Макгрегором.

— Думаю, что Масвидал будет доминировать в бою с Макгрегором, — приводит слова Вудли MMA Junkie. — Это легкий бой для него, он уничтожит его. Я не шучу.

В следующем поединке Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января. Масвидаль является обладателем пояса BMF, который он завоевал в бою с Нейтом Диасом.?