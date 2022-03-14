Таварес отказался проводить бой с Вахитовым по политическим мотивам

Бывший чемпион Enfusion в тяжелом и супертяжелом весе Луис Таварес из Нидерландов отказался проводить бой с чемпионом Glory в полутяжелом весе россиянином Артемом Вахитовым на турнире Glory 80 по политическим причинам. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Glory.

«Последние события в мире заставили меня осознать, что мне некомфортно драться с Вахитовым, — написал Таварес в Instagram. — Последние полгода я вкладывал всего себя для оптимальной подготовки к бою против действующего чемпиона мира. Бойца, который, возможно, является лучшим бойцом Glory вне зависимости от категории.

Для меня бой с Вахитовым — очень личный поединок, потому что он единственный, кто побеждал меня техническим нокаутом. У меня хорошие отношения с Артемом, и я вижу, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Однако я должен сделать определенные выводы. С тяжелым сердцем, но полной уверенностью я сообщил Glory, что отказываюсь драться с Вахитовым 19 марта на Glory 80».

На замену Таваресу согласился выйти марокканец Тарик Хбабес. Однако россиянин отказался драться с новым соперником. «Вахитов передумал драться с Хбабесом. Glory благодарит Хбабеса за его готовность драться с кем угодно на коротком уведомлении», — сказано в Twitter Glory.

Турнир Glory 80 пройдет 19 марта на Trixxo Arena в Хасселте, Бельгия.