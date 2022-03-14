Сехудо: «UFC и Bellator стоит остерегаться Eagle FC»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо заявил, что в будущем Eagle FC может создать серьезную конкуренцию таким лигам, как UFC и Bellator.

«Eagle FC — это спящий гигант. UFC, Bellator и PFL стоит остерегаться Eagle FC, потому что они делают удивительные шоу, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. — На Eagle FC 46 мне очень понравился момент, когда все поздравляли Хабиба с включением в Зал славы UFC.

Нет ничего лучше, чем получать признание от легенд вроде меня и Камару Усмана, а также от Али Абдель-Азиза, двоюродных братьев Хабиба, которые ценят его. Хабиб заслуживает всего этого, потому что он единственный, кто выиграл 29 боев и не потерпел ни одного поражения. Поздравляю Хабиба".

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.