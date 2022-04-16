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Сегодня, 10:07

Тарасов: «Российские бойцы ММА не успевают за развитием американской школы»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец-блогер Артем Тарасов оценил бой россиянина Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator против американца Кори Андерсона.

«Доминирование Андерсона в борьбе, на самом деле, меня не удивило, потому что американская школа настолько сильно прогрессирует, что мы не успеваем за ней. Если еще 10 лет назад команда Емельяненко с боевым самбо у всех выигрывала, то сейчас бойцы так развиваются, что так называемые ударники начинают бороться лучше базовых борцов. Поэтому меня это не удивило. Вопрос оппозиции, потому что все привыкли, что у Немкова борьба на высоком уровне, а здесь он просто не был собой. Непонятно, что с его психологическим состоянием — может, случилось что-то, может, давление какое-то испытывал», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Напомним, бой был прерван и признан несостоявшимся из-за того, что у Немкова открылось рассечение после запрещенного удара Андерсона лоб в лоб.

Вадим Немков и&nbsp;Кори Андерсон. Немков с разбитой бровью, Андерсон в гневе. Их бой признан несостоявшимся

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/16/17578520.shtml
Артем Тарасов
Вадим Немков
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