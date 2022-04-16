Тарасов: «Российские бойцы ММА не успевают за развитием американской школы»

Боец-блогер Артем Тарасов оценил бой россиянина Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator против американца Кори Андерсона.

«Доминирование Андерсона в борьбе, на самом деле, меня не удивило, потому что американская школа настолько сильно прогрессирует, что мы не успеваем за ней. Если еще 10 лет назад команда Емельяненко с боевым самбо у всех выигрывала, то сейчас бойцы так развиваются, что так называемые ударники начинают бороться лучше базовых борцов. Поэтому меня это не удивило. Вопрос оппозиции, потому что все привыкли, что у Немкова борьба на высоком уровне, а здесь он просто не был собой. Непонятно, что с его психологическим состоянием — может, случилось что-то, может, давление какое-то испытывал», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».