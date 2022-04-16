Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов оценил итоги финала «Гран-при» Bellator, в котором россиянин Вадим Немков защищал чемпионский пояс в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона.

При этом, заметил Тарасов, эпизод с рассечением спас россиянина, поскольку он был близок к поражению.

«Вадим вообще не был похож на себя самого. Остановка боя из-за сечки спасла его от поражения, этот был не тот Вадим, которого мы знаем, — цитирует Тарасова «Газета.Ru». -С такими боями дальнейших перспектив в Америке у него не будет. В случае с этой сечкой было просто какое-то везение».

Бой с Андерсоном будет проведен повторно, и этот поединок станет для Немкова последним по действующему контракту с Bellator. Россиянин рассчитывает продолжить карьеру в UFC. По мнению Тарасова, для этого Вадиму необходимо очень серьезно отнестись к работе над ошибками.

«Шанс попасть в UFC у Немкова есть, но он должен провести работу над ошибками и очень серьезно к этому подойти. Если он проведет большой лагерь, то шансы у него будут. Но то, что он показал, — это не уровень UFC на сегодняшний день», — заключил Тарасов.

Напомним, бой был прерван и признан несостоявшимся из-за того, что у Немкова открылось рассечение после запрещенного удара Андерсона лоб в лоб.