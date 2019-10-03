Тактаров вызвал Харитонова на бой

Бывший боец ММА и чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что вызывает на бой другого российского бойца Сергея Харитонова.

— Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой. — сказал Тактаров в Instagram. — Давай начнем пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал. Просто пока поборемся. Я по-стариковски тебя готов немножко поломать, в партере или стойке. Может, ты чему-то научишься и будешь прославлять родину на международной арене. Сейчас ты у нас великий.

Сергей Харитонов в своем последнем поединке победил Мэтта Митриона 24 августа.