Тактаров о марихуане: «Пробовал, но я вижу, как мои друзья деградируют»

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к наркотикам.

«Марихуана? Пробовал, конечно, но я вижу, как мои друзья деградируют. Марихуанщики живут в своих иллюзиях. И самое плохое качество марихуаны — она делает человека ленивым. Есть слишком много людей, которых надо кормить и за которых я несу ответственность. Не могу позволить себе такое расслабление. Есть слишком много людей, которых надо кормить и за которых я несу ответственность. Не могу позволить себе такое расслабление», — сказал Тактаров «СЭ».

(Константин Колмаков)

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