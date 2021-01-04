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Тактаров предрек успешный год Петру Яну: «За голову взялся»

22:40
Петр Ян.
Петр Ян.
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Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров выразил уверенность в том, что чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно проведет год.

«Кстати, в этом году у Петра Яна все будет хорошо, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram. — Я начал переживать за него, а сейчас смотрю — все нормально. Энергетика от него идет хорошая, победная, за голову взялся. В этом году у него все будет хорошо».

Ближайший бой Ян должен провести с американцем Алджамейном Стерлингом. Дата поединка еще неизвестна.

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