Тактаров показал архивное видео тренировки с Хабибом
10:38
Первый российский боец UFC Олег Тактаров выложил в Instagram видео тренировки с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал пост Тактаров.
По словам Тактарова, видео было снято в 2014 году.
24 октября 32-летний Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.
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