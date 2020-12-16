Тактаров показал архивное видео тренировки с Хабибом

Первый российский боец UFC Олег Тактаров выложил в Instagram видео тренировки с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал пост Тактаров.

По словам Тактарова, видео было снято в 2014 году.

24 октября 32-летний Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.