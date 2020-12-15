Тактаров назвал каратэ дребеденью: «Это искусственный вид спорта»

Первый российский боец UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что каратэ — искусственный вид спорта.

«Когда начинают говорить, якобы ударка лучше [чем борьба] - вот, пожалуйста, Хабиб доказал, что ударка не лучше, — сказал Тактаров. — Но возьмем, например, Сашу Волкова — других брать не хочу. Когда он победил Вердума, я ему стоя аплодировал. Вот вам, пожалуйста, базовый ударник. Причем ударник из искусственных видов спорта — из карате, где ударка — нечеловеческая. Человеческая ударка — это бокс. Человеческая ударка ногами — это муай-тай и кикбоксинг. А каратэ и прочая дребедень, которую кто-то придумал себе, всю динамику человека потерял — это неестественная вещь. И Волков после того, как ему в детстве заложили неестественную форму ударки, умудрился перестроиться и стал выигрывать. Еще и с Вердумом отработал великолепно в партере. А в стойке с ним [с Волковым], естественно, делать нечего. В какой-то степени он эти каратистские навыки сделал своим плюсом. Он неудобен. Он, знаете, такой угловатый, корявый — к нему не подступишься. Тем более, он высокий».