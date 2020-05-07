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Тактаров хочет биться с Тайсоном в любое время и любом месте

20:35
Олег Тактаров. Фото mymma.ru.
Олег Тактаров. Фото mymma.ru.
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Бывший боец ММА Олег Тактаров заявил о желании провести поединок с экс-боксером Майком Тайсоном.

«Кто-то может мне сказать, где этот Майк Тайсон? Хочу драться с ним в любое время и в любом месте. За деньги или бесплатно», — написал Такатров в своем Instagram.

52-летний Олег Тактаров свой последний поединок провел в 2008 году. 53-летний Майк Тайсон в последний раз проводил бой в 2005 году. Ранее он заявил о желании вернуться на ринг.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_4FEaPoLpL/

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