Тактаров хочет биться с Тайсоном в любое время и любом месте

Бывший боец ММА Олег Тактаров заявил о желании провести поединок с экс-боксером Майком Тайсоном.

«Кто-то может мне сказать, где этот Майк Тайсон? Хочу драться с ним в любое время и в любом месте. За деньги или бесплатно», — написал Такатров в своем Instagram.

52-летний Олег Тактаров свой последний поединок провел в 2008 году. 53-летний Майк Тайсон в последний раз проводил бой в 2005 году. Ранее он заявил о желании вернуться на ринг.