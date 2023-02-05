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Сегодня, 12:09

Журова — о поражении Емельяненко: «У спортсмена есть возраст, когда он должен уйти»

Виталий Косик
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поражение Федора Емельяненко своем прощальном поединке.

«Емельяненко радовал нас много раз своими победами, но у спортсмена есть возраст, когда он должен уйти. Те результаты, которые он хотел бы показывать на высочайшем уровне, он уже не может показывать из-за того, что пришли молодые — тяжело с ними бороться. В любом виде спорте так. Несомненно, он навсегда останется в нашей памяти как спортсмен. Болельщики будут воспринимать его как супербойца и легенду. Он многое делает и вне спорта, в его развитии — активный очень. Федор никуда не денется, здесь продолжит как общественник, как человек, который будет что-то развивать», — приводит слова Журовой MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

За всю карьеру на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/deputat-zhurova-o-porazhenii-emelyanenko-u-sportsmena-est-vozrast-kogda-on-dolzhen-uiti-225422/
Bellator (Беллатор)
Светлана Журова
Федор Емельяненко
ММА
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