Шлеменко прокомментировал поражение Токова: «В чем я был не прав?»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-15) заявил, что Анатолий Токов (31-3) пока не готов стать чемпионом.

«Я уже говорил, и вы можете поднять мои интервью, — начал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Кстати, из-за этих интервью у нас произошло как-то небольшое непонимание со стороны Fedor Team. Я сказал свое мнение. Я считаю, что Анатолий Токов не готов стать чемпионом. Вот сегодня мы это увидели. В чем я был не прав? Я не говорил, что не болею за Толю, не поддерживаю его. Мне бы хотелось, чтобы сегодня выиграл и Толя, и Федор.

Я считаю, что это была большая психологическая нагрузка, и, наверное, зря Fedor Team сделала бой именно Толе Токову. Я уверен, что Федор не мог не переживать за Толю. Это тебя расконцентрирует, не дает настроиться и чаще всего играет злую шутку, особенно когда боец, который выступал перед тобой, проигрывает. Психологически это тебя чуть-чуть сбивает. Я считаю, что сейчас было бы логично сделать бой Мусаси против Толи Токова».

Токов проиграл Джонни Эблину (13-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся в со-главном событии вечера на Bellator 290. Турнир прошел 4 февраля в Инглвуде, США.