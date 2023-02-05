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Сегодня, 12:10

Шлеменко прокомментировал поражение Токова: «В чем я был не прав?»

Шлеменко прокомментировал поражение Токова на Bellator 290
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-15) заявил, что Анатолий Токов (31-3) пока не готов стать чемпионом.

«Я уже говорил, и вы можете поднять мои интервью, — начал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Кстати, из-за этих интервью у нас произошло как-то небольшое непонимание со стороны Fedor Team. Я сказал свое мнение. Я считаю, что Анатолий Токов не готов стать чемпионом. Вот сегодня мы это увидели. В чем я был не прав? Я не говорил, что не болею за Толю, не поддерживаю его. Мне бы хотелось, чтобы сегодня выиграл и Толя, и Федор.

Я считаю, что это была большая психологическая нагрузка, и, наверное, зря Fedor Team сделала бой именно Толе Токову. Я уверен, что Федор не мог не переживать за Толю. Это тебя расконцентрирует, не дает настроиться и чаще всего играет злую шутку, особенно когда боец, который выступал перед тобой, проигрывает. Психологически это тебя чуть-чуть сбивает. Я считаю, что сейчас было бы логично сделать бой Мусаси против Толи Токова».

Токов проиграл Джонни Эблину (13-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся в со-главном событии вечера на Bellator 290. Турнир прошел 4 февраля в Инглвуде, США.

Источник: YouTube-канал Александра Лютикова
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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