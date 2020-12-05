Светлана Журова: «Буду голосовать за включение в олимпийскую программу самбо, а не MMA»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение Хабиба Нурагомедова ввести MMA в олимпийскую программу.

— Не собираюсь критиковать MMA, но в МОК очень большие ограничения по введению нового вида спорта, — сказала Журова в комментарии «СЭ». — Их достаточно много, поэтому ввести новый вид спорта не просто. Мы уже много лет говорим о том, какой вид спорта от России должен быть включен в программу. Я буду настаивать на самбо. Кстати, этим видом спорта занимался сам Хабиб, а его папа был тренером. Когда мы пытались продвинуть самбо в программу, разговор шел о том, что тогда надо что-то убирать, например, борьбу. Было такое условие. Мы же не можем исключить борьбу, это важный вид спорта. Однако они выставляют именно такое условие. Как отдельный вид спорта не позволяют.

Еще одно условие: нужно войти в федерацию борьбы. Отдельной федерации самбо, где Россия главенствует, не будет. Нужно слиться с мировой федерацией борьбы. Тем не менее, в случае решения по введению нового вида спорта, я буду поддерживать включение самбо, а не MMA. Думаю, сам Хабиб тоже должен быть заинтересован в том, чтобы именно самбо ввели в олимпийскую программу.

Смешанные единоборства я приветствую с определенного возраста. Если же MMA станет олимпийским видом спорта, то им начнут заниматься с детства и неизвестно, чем это закончится. Хабиб тоже начинал с самбо, а потом уже перешел в смешанные единоборства. Олимпийский вид спорта подразумевает под собой раннюю специализацию.

Это очень сложная процедура. Есть другие виды спорта, которые годами стоят в очереди, чтобы попасть в программу. Одно из требований — популярность среди занимающихся. Много нюансов.

(Сергей Федоров)