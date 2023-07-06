Сульянов заявил, что слова Чурчаева оказались дешевым шумом и бравадой

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов рассказал о словесной перепалке с Шовхалом Чурчаевым в клетке HFC MMA во время стадионного турнира 1 июля.

«Я не думаю, что агрессия Шовхала была направлена в мою сторону. Соверши Чурчаев что-то подобное, он столкнулся бы с последствиями намного более печальными, чем те, с которыми он столкнется сейчас. Не стоит путать руководителя лиги с оппонентами на конференциях. Агрессия Шовхала была направлена на внешние обстоятельства, которые он не мог преодолеть. Все это оказалось дешевым шумом и бравадой. Не знаю, как взрослый мужчина может на 10-тысячной арене объявить о том, что выйдет на поединок, а потом покинуть стадион за пять минут до боя», — приводит слова Сульянова MMA.Metaratings.ru.

1 июля на турнире Hardcore MMA в Москве Чурчаев должен был провести поединок против Мухаммеда «Персидского дагестанца» Хейбати. Однако Шовхал не уложился в лимит легкой весовой категории, и ему на замену вышел Аловсет Мамиев. В этом бою Хейбати одержал победу над Мамиевым единогласным решением судей.