Суд отклонил иск против президента UFC

Cудья округа Кларк (штат Невада) в среду отклонил иск против президента UFC Даны Уайта. Эрнесто Джошуа Рамос в апреле обвинил главу организации в том, что он якобы не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому должен был заплатить ему 450 тысяч долларов за нераскрытие подробностей уголовного дела пятилетней давности — в частности имени президента UFC.

Адвокат Рамоса Ян Кристоферсон подаст апелляцию в Верховный суд Невады, так как они не согласны с решением.

Напомним, в январе 2015-го Рамос был арестован агентами ФБР за попытку вымогательства у Уайта. Тогда он признал себя виновным и провел в тюрьме 366 дней. Теперь же Рамос уверяет, что никогда не вымогал у Уайта деньги, а адвокаты главы UFC передали о нем «уничижительную информацию» в ФБР. Издание пишет, что Рамос угрожал Уайту публикацией видео сексуального характера.